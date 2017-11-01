Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Top mermisinin çıkarılmasının ardından durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken olay yerine Müze Müdürlüğünden uzman ekipler çağrıldı. Uzman ekipler tarafından alınan top mermisi emniyet müdürlüğüne götürüldü.



