Top mermisinin çıkarılmasının ardından durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken olay yerine Müze Müdürlüğünden uzman ekipler çağrıldı. Uzman ekipler tarafından alınan top mermisi emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Erzurum'da Osmanlı dönemine ait top mermisi bulundu
01.11.2017 - 16:19 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Kebir Mahallesi Horasan Baba Türbesi yakınlarında alt yapı yenileme çalışmaları esnasında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen top mermisi çıkarıldı.
Top mermisinin çıkarılmasının ardından durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken olay yerine Müze Müdürlüğünden uzman ekipler çağrıldı. Uzman ekipler tarafından alınan top mermisi emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler : erzurum,horosan,top mermisi,
516137 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516137.aspx
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