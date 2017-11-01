Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ta, hatlarına başka dolmuşların alınmasını protesto eden toplu konutların dolmuşçuları araçlarıyla birlikte Belediye Başkanlığı önüne gelerek Karadağ Caddesi’ni trafiğe kapattı. Karadağ Caddesi’ne gelen polis, dolmuşçulardan yolu trafiğe açmalarını istedi. Polislerin uyarılarına rağmen yolu trafiğe açmayan dolmuşçulara polis biber gazı ile müdahale etmek zorunda kaldı. Polisin müdahalesiyle dağılan dolmuşçular, daha sonra Vali Rahmi Doğan ile görüşmek üzere valiliğe gitti. Dolmuşçuları makamında kabul eden Doğan, sorunlarının çözümü için yetkililerle görüşeceğini söyledi. Bunun üzerine belediye önüne gelen dolmuşçular araçlarını caddeden çekerek yolu trafiğe açtı.