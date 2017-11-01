Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl’ün Genç İlçesi Toklu mezrası kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri ve Silahlı İHA’larla 20-22 Ekim tarihleri arasında ‘Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Karabakla-16’ operasyonu gerçekleştirilerek, 1’i kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik bilgileri de belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, öldürülen teröristlerden kadın olanının “Berçem Çilo” kod adlı Nursel Oktay olduğu, terör örgütü PKK’da sözde orta saha sorumluluğunu yaptığı öğrenildi. Yaklaşık 25 yıldır terör örgütü içerisinde yer alan kadın teröristin, bir çok eylemde rol aldığı, zaman zaman diğer kadın teröristlere eğitim verdiği ortaya çıktı.

Operasyonda ölü olarak ele geçirilen diğer teröristlerin ise “Agit Koçer” kod adlı Ahmet Gözün, “Şevger Amed” kod adlı Yusuf Mutlu, “Amed Aveşin” kod adlı Uğurcan Soybelli ve “Tolhildan” kod adlı Hüseyin Gözübüyük olduğunun tespit edildiği bildirildi.

TERÖRİSTLERDEN CEPHANELİK GİBİ SİLAH ÇIKMIŞTI

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 5 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet 7,65 milimetre tabanca, 17 adet M-16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği Şarjörü, 3 adet Kaleşnikov Piyade Tüfeği Şarjörü, 500 adet 5,56 milimetre Fişek, 97 adet 7,62 milimetre fişek, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 3 adet büyük telsiz, 1 adet el telsizi, 174 kilogram toz esrar ele geçirilmişti.