Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yavuz K. (55) bisikletiyle Eski Üsküdar Caddesi ile Çınar Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Yavuz K'ya, Kadıköy yönüne giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 HM 2011 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yavuz K. tırın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tırın altında kalan Yavuz K'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yavuz K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Yavuz K.'nın cenazesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.