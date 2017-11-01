Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna ve Yenikadın köyleri ile Meriç ilçesinde denetim yaptı. Kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Cezayir, Irak, Tunus, İran, Filistin ve Suriye uyruklu 149 sığınmacı ve kaçak yakalandı. Sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.