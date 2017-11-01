Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Kızılcaali Mahallesi’nde A.G.’ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün samanlığı sardı. Durumu gören ikamet sahipleri hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında bin 500 balya saman yanarken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.