Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye, Cevahir Caddesi üzerinde bulunan büyük bir marketin önüne akşam saatlerinde gelen silahlı ve maskeli 3 şüpheli alışverişi merkezinde soygun yapmak istedi. Olay yerinde tesadüfen bulunan izinli bir Ümraniye Çakmak Polis Merkezi'nde görevli Salih Aycan isimli polis memuru, şahısların soygun yaptığını görünce olaya müdahale etti. Müdahale sırasında soyguncular silahla polisi, ayağından vurdu. Hafif şekilde yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.