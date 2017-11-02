Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 60. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 tır çarpıştı. Daha sonra alev alan araçlardan biri şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, biri kömür yüklü olan tırlarda çıkan yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücülerden 2'sinin yanarak öldüğü tespit edildi. Şarampole devrilen tırın sürücüsünün de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Cesetlerin ve araçların olay yerinden kaldırılmasının yanı sıra kazada ölenlerin kimlik tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.