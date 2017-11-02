2 Kasım'da hava nasıl olacak? Yağış var mı? İstanbul Hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıkuzeybatı kesimlerde artacak fakat ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 11
İstanbul: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 14
İzmir: Az bulutlu 17
Bursa: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25
Antalya: Az bulutlu 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Az bulutlu 17
Bugün hava nasıl olacak? | 2 Kasım Hava Durumu
2 Kasım hava durumu tahminleri haberimizde. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile gece saatlerinde Trakya kesiminin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
2 Kasım'da hava nasıl olacak? Yağış var mı? İstanbul Hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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