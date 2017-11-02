Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Afyonkarahisar- Uşak karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 JC 9989, 34 EB 5318 ve 42 VE 681 plakalı 3 tır, çarpışarak alev aldı. Kaza ardından bölgeye çok sayıda 112, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazanın ardından kömür yüklü tırlardan birinde çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşı sonucu kontrol altına alınabildi. Kazada 2 tır sürücüsü yanarak ölürken, şarampole devrilen tır sürücüsünün de öldüğü belirlendi.