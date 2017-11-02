Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyunda “Bilal Bal” isimli kargo gemisi Şile açıklarında battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 kişilik mürettebatı olduğu öğrenilen gemi için arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Ayrıca gemiden çıkan malzemeler de görüntülendi. Öte yandan fotoğraflardan birinde gemi personelinin batan gemide doğum günü kutlaması yaptığı görülüyor. Şile açıklarında batan geminin personeli ile ilgili ortaya çıkan bir kare yürekleri yaktı. Fotoğraf karesinde gemi personeli gemi içinde Nihat Küçük'ün doğum gününü pasta keserek kutluyor. Öte yandan, gemi personelinden Aşkın Küçük'ün de batan gemiyle selfie yaptığı görülüyor.





