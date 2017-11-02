Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gemlik'teki Roda Port Limanı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında, Şile açıklarında bir geminin battığı yönünde çıkan haberlerde yaşanan olay ile hiçbir alakası bulunmayan şirketimizin adı, markası ve limanımıza ait görseller yer almıştır. Çözüm ortaklarımızdan aldığımız geri bildirim, kamuoyuna doğruları aktarmak üzerine bizi açıklama yapmaya yöneltmiştir. Yükleme operasyonu uluslararası standartlarda yapılmış Bilal Bal adlı gemi, 27 Ekim tarihinde limanımızdan emniyetli bir şekilde ayrılmıştır. Yükleme işlemi, tamamen kaptan sorumluluğunda yapılan bir işlem olup; ulusal ve uluslararası standartlara uygun yükleme yapmayan gemilerin kalkışına ilgili otoriteler tarafından kalkış izni verilmemektedir. Dün tam olarak bilinmeyen bir olay nedeniyle demir tozu yüklü kargo gemisinin Şile açıklarında battığı basın yolu ile öğrenilmiştir" denildi.