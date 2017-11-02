İsmail Can'ın kullandığı 61 KZ 681 plakalı otomobil, Söğütlü Mahallesi mevkisinde refüjdeki korkuluklara çarptı. Kazada sürücü Can (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi Zeliha Can (63) ise kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.