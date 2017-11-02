Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunuseli Mahallesi’nde şahsa ve kamuya ait arsalara kaçak olarak yapılan çadır, baraka ve ahırlar, Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çevresinde kaçak olarak yapılan yapılar, polisin güvenlik tedbirleri altında iş makinesi ile yerle bir edildi. Yıkımlarda herhangi bir olay yaşanmazken, operasyonda 6 çadır ve 2 baraka yıkıldı.

Belediye yetkilileri, çevre ve görüntü kirliliğine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirterek, vatandaşları uyardı.