Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde Sırali Mahallesi Sırali Sokak Sungur apartmanının 4. katında meydana geldi. H.Ö. (36) ile kızı F.Ö. (18), akşamdan sobayı yakarak uyudu. Sabah saatlerinde anne ve kıza ulaşamayan komşular, olayı polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.Ö. ve F.Ö., Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne H.Ö.’nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.