Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağaoğlu Maslak 1453'te düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında, Ali Ağaoğlu'nun yanı sıra Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak ile sporcular katıldı. Basın toplantısında, 13 sporcuya ve takım kaptanı Çakmak'a Çekmeköy'de yer alacak dairelerin tapuları noter huzurunda verildi. Toplantıda düşüncelerini dile getiren Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, bu sabah duyduğumuz haber bizi çok üzdü. Şehitlerimiz oldu. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün çok mutlu günümüz sevgili Ampute Milli Takımımız birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu dönemde bize mutluluk yaşatıp katkı sağladılar. Kaptan Osman Bey’i ve diğer kardeşlerimi kutlar başarılarının devamını dilerim. Biz her zaman Türkiye’yi temsil eden sporcu, sanatçı kardeşlerimiz olsun katkı yapmaya çalışıyoruz. Bu çok çok özel bir durum. Osman kardeşim hariç sporcu kardeşlerimizin evleri yoktu. Evlerinin olmaması da bizim için ayrı anlam ifade etti. Allah güle güle, sağlıklı oturmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.







"ÜLKEMİZİN BAŞARIYA İHTİYACI VARDI"



Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak ise, "Öncelikle şehit olan kardeşlerime Allah'tan rahmetle anıyorum. Şampiyonada başarılı olmaya ülkemizin çok ihtiyacı vardı. 15 Temmuz olayından sonra birlik beraberlik olma zamanıydı. Ülkemizin üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. Ali Bey’in de dediği gibi yılmayacağız. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu zamanda biz güçlü bir ülkeyiz. Daha önce Ali Bey'le 3 görüşmemiz olmuştu, başarı dilemişti. İnşallah beraber olacağız demişti. 2017’de başarılı olduk ve Ali Bey'in huzurundayız. Hakemin bitiş düdüğüyle ampute futbolunda dünya rekoru kırdık. 12 ülkenin resmi katılım gerçekleştirdiği ilk kupasıydı. Bu kupada da Türkiye yazması bizi ayrıca mutlu etti. Ali Bey'in telefon açmasında arkadaşları bir araya topladım. Telefon da hoparlördeydi. Herkes 'Ali Ağaoğlu şaka mı yapıyor Osman abi' dedi. Ali Bey'in sesini duyunca herkes onu tanıdı. O anda da 2 kişilik odada 14 kişiydik. Bir çığlık koptu ve çok mutlu oldular. Takım arkadaşlarımın nezdinde Ali Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Düşünün hayatta dünyaya geliyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Herkesin bir ev sahibi olma gibi bir ideali vardır. Ali Bey güzel bir açıklama yaptı ve az önce de noter huzurunda proje imzaladık" diye konuştu.



"AĞAOĞLU ŞAKA MI YAPIYOR?"



Herkes 'Ali Ağaoğlu şaka mı yapıyor Osman abi' dedi. Ali Bey'in sesini duyunca herkes onu tanıdı. O anda da 2 kişilik odada 14 kişiydik. Bir çığlık koptu ve çok mutlu oldular. Takım arkadaşlarımın nezdinde Ali Bey'e tekrar teşekkür ediyorum.