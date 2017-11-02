Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Düzce ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında öğrenci, esnaf, muvazzaf asker, ev hanımı ve eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) çalışanının da bulunduğu 2'si kadın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından A.D, Ü.E, G.A.O, M.A, M.Ö. ve E.A. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde 24-25 Ekim tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Düzce ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 2'si muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yakalanmıştı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlara ve dokümanlara el konulmuş, operasyon kapsamında da 3 kişinin arandığı bildirilmişti. Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Bekir K'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.