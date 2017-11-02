Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Hüseyin Öztürk’e ait kereste atölyesinde meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken kereste atölyesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Köyde bulunan vatandaşlar ise yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine yardımcı olmak için seferber oldular.

Yangının sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümele köyünde 15 gün önce çıkan yangında 4 ev, 1 samanlık ve 1 ahır yanmıştı.