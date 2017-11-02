Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fidye isteyen şüphelilerin 3’ünün Suriyeli olduğu ortaya çıktı.

Fatih’te bir restoranda çalışan Suriyeli Abdulhadi Alshanwani isimi genç, 26 Ekim Perşembe günü kız arkadaşımla buluşacağım diyerek Avcılara gitmesinin ardından kayıplara karıştı. Telefonunda kapalı olmasından şüphelenen aile yakınları Alshanwani’den haber beklemeye başladı. 27 Ekim Cuma kaçırılan gencin akrabası olduğu öğrenilen Abu Abdi takma adlı şahıs, Şam’da bulunan anne Alshanwani’yi arayarak çocuğunun kaçırıldığını söyledi. Kaçıranlarla irtibat halinde olduğunu belirten Abu Abdi 50 bin dolar fidye istendiğini ancak bu miktarı pazarlık ederek 10 bin dolara düşürdüğünü ifade etti. Abdulhadi Alshanwani’nin yanında çalıştığı patronu Muhammed Mumin Almama ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine gelerek başvuruda bulundu.

Başvuru üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçırılan Suriyeli gencin akrabası olduğu iddia edilen Abu takma adlı A.T isimli şahısla bir buluşma ayarladı. Ayarlanan buluşma

sonrasında A.T’yi gözaltına alan ekipler, Suriyeli gencin Avcılar, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bodrum katında olduğunu öğrendi.

Düzenlenen baskınla 21 yaşındaki Suriyeli Alshanwani kurtarılırken, evde bulunan Suriyeli I.A.M, B.C ve Filistinli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki kadın S.M isimli fidyeciler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Düzenlenen operasyonla kurtarılan Suriyeli genç ise, Fatih’te çalıştığı iş yerine götürülürek, patronuna teslim edildi. Kavuşma anı ise kameralarca kaydedilirken, duygusal anlar yaşandı.