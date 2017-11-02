Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bazı şahıslara yönelik inceleme başlattı. Bu kapsamda Buca ilçesinde, 3 şahısın araç kiralayarak ve ticari taksi kullanarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi alındı. Ekipler, bunun üzerine hemen bir operasyon yaptı. Bir aracın içerisinde 4 şahsın bulunduğu görülürken, bir süre aracın yanına bir taksi geldi ve taksinin içerisinde bulunan kişilerle diğer şahıslar arasında bir alışveriş yapıldığı görüldü. Polisler, bunun üzerine hemen araçta bir arama yaparak 60 gram eroin buldu. Operasyonda ise S.Ö. (25), M.K. (44), M.K. (19), S.S. (19), Ö.K. (21) ve F.A. (32) gözaltına alındı. F.A. alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca serbest kalırken, S.Ö., M.K., M.K., S.S. ve Ö.K. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Torbacılara darbe üstüne darbe

Öte yandan, son 1 hafta içerisinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına darbe vuruldu. Yapılan operasyonlarla 19 şüpheli şahıs yakalanırken, söz konusu operasyonlarda 6 kilo 500 gram esrar, 100 gram bonzai, 170 gram metamfetamin, 50 gram taş kokain maddesi, 10 gram toz kokain, bin 452 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy hap, 10 hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 131 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği, 5 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 2 adet şarjör ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Adli birimlere sevk edilen 19 şüpheli şahıstan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenilirken, 10 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine konuldu.