Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Kitapcı idaresindeki 55 LY 651 plakalı kamyonet ile Nedim Balkaya'nın kullandığı 55 NR 635 plakalı otomobil Kolay Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Nedim Balkaya ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Balkaya Bafra Devlet Hastanesine, Kurt Mustafa Balkaya ve Tülay Balkaya ise Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.