Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ders sırasında cıva şişesi düştü. Olayın ardından baş dönmesi şikayetleri ve bayılma vakaları görülmesi üzerine 24 öğrenci ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Ankara'da zehirlenen 24 öğrenci hastaneye kaldırıldı
02.11.2017 - 17:17 | Son Güncelleme: 02.11.2017 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da bir okulda eğitim gören 24 öğrenci zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : ankara,öğrenci,zehirlenme,haberler,
516442 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516442.aspx
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