Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ders sırasında cıva şişesi düştü. Olayın ardından baş dönmesi şikayetleri ve bayılma vakaları görülmesi üzerine 24 öğrenci ambulanslarla hastaneye sevk edildi.