Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Yakınlarının bir yere gitmesi üzerine evde tek başına kalan Ramazan D., karşı balkonda bulanan komşusuna, "Kendimi buradan atıp, intihar edeceğim" dedi. D.'nin intihar edeceğinden şüphe eden komşusu, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, Ramazan D.'nin atlamasına karşın önlem aldı. Ramazan D. ise balkondan olup biteni izledi. Bu sırada gelen yakınlarıyla birlikte eve giren polis, Ramazan D.'yi balkondan alıp, oturma odasına götürdü. D.'nin yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar yüzünden unutma problemi olduğu ortaya çıktı.

Polis, tutanak tutup olay yerinden ayrıldı.