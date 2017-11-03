Konya'da otomobilin takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Emre Durmuş'un (20) kullandığı 03 VK 644 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi'nde yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Şule Karaduman (21), 112 Acil Servis ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede otomobilden fırladığı değerlendirilen içki şişesi buldu. Bu arada, aracın hız göstergesinin 170'te takılı kalması dikkati çekti.
Kaza yapan otomobilin ibresi 170'te kaldı
03.11.2017 - 04:07 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 04:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan 2 genç hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : konya,kaza,trafik kazası,
516532 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516532.aspx
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