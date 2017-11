Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de yaşayan Özer Ekinci (28), Melda Acundaş (25) ile ilişkiye başladı. Birbirine tutkuyla bağlı olan çift, 4 ay boyunca mutlu bir ilişki yaşadı. Daha sonra Özer Ekinci, "Hayatımın aşkını buldum" diyerek sıra dışı bir evlilik teklifi hazırladı. Ekinci, teklif için her şeyi en ince ayrıntısı kadar düşündü. Bir plan yapan 28 yaşındaki genç, unutulmaz bir evlilik teklifi senaryosu hazırladı.



İki el ateş edince genç kız şoka girdi, ağladı

Her şeyden habersiz kız arkadaşını arabasına bindiren Özer Ekinci, Gaziemir-Torbalı arasındaki kara yolunda seyir halinde ilerliyordu. Her şey normal giderken, Ekinci birden öndeki arabayla yol verme nedeniyle ağız dalaşına girdi. Ekinci ve karşı otomobildeki gençler, daha sonrada araçlarını durdurdu. Hiç bir şey bilmeyen genç kız, sevgilisine kavga etmemesi gerektiğini söylese de Özer Ekinci araçtan inerek gençlerle tartışmaya başladı. Ardından da bulunduğu araçtan inen gençler, önce sopayla vurup ardından da üst üste 28 yaşındaki Özer Ekinci'ye yumruklar atmaya başladı. Bu arada genç kız ise bağırarak etraftan yardım istedi; ama kimse durmadı. Senaryo gereği kavga sonrası genç yere düştü. Diğer gençler de, yere düşün çılgın aşığa belinden çıkardıkları kuru sıkı tabancayla iki el ateş etti. Bunu gören genç kız, adeta ağlayarak şoka girdi. Bu anlar ise yine gencin arkadaşları tarafından cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

Teklif sırasında polisin geleceğini tahmin edemediler



Genç kız daha sonrada sevgilisinin yanına koştu ve başında hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu arada evlilik planını hazırlayan genç, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Silah seslerini ve bağrışmaları duyan polis bölgeye geldi ve ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. İşte bu anlarda genç, planının daha fazla uzatmayarak montunun altındaki tişörte yazılı olan "Benimle evlenir misin bal küpüm?" şeklindeki yazıyı genç kıza gösterdi.



Genç kız 'bir su getirin' dedi ve

Genç kız, bu yazıyla da ikinci bir şok yaşadı. Adeta dizlerinin bağı çözülen 25 yaşındaki Melda Acundaş'ın üzüntüsü ise yerini sevince bıraktı. Genç adam, daha sonrada tek taşı cebinden çıkardı ve teklifini bir kez de sözlü olarak yaptı. Üzerinden bir türlü şoku atlatamayan genç kız ise önce arkadaşlarına, "Bana bir su getirin" dedi ve ardından da teklifi kabul ederek sevgilisine sarıldı.

Polis ekipleri de çok geçmeden olayı anladı ve bölgeden uzaklaştı. Yapılan evlilik teklifi ise sosyal medyada gündeme oturdu.