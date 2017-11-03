Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmada, Konya'dan fiziki takibe alınan Osman G. idaresindeki 06 HC 1402 plakalı otomobil, Akşehir otogar kavşağında durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda araç içerisinde gizli bölmelere saklanmış 178 paket halinde 89 kilogram eroin ele geçirildi. Araç içerisindeki sürücü Osman G., Nure G. ve Suriye uyruklu Hala A. gözaltına alındı. Şüpheliler Akşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.