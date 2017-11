Türkiye Gazetesi

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a neden girilmiyor? Dünya genelinde en yaygın iletişim aracı olan WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşanıyor. Avrupa ülkelerinde yaşanan erişim sorunu İstanbul'da da etkili oluyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek? Telefon uygulaması WhatssAPP'ta erişim problemi yaşanıyor. Bağlantı problemi nedeniyle iletişim sağlanamıyor.



WHATSAPP NASIL GİRERİM, WHATSAPP GİRİŞ YOLLARI



Başta fotoğraf ve yazılı veri paylaşımı amaçlı olmak üzere dünyada 1 milyardan fazla insanın kullandığı WhatsApp uygulamadaki sırunlar ile gündemde.

Dünya genelinde pek çok kişi WhatsApp'ı kullanmakta güçlük çekiyor. TSİ 11.15 sılarında pek çok kullanıcı WhatsApp'ı kullanmakta güçlük çekiyor. Sorun hala devam ediyor.



SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Popüler uygulamasındaki bağlantı sorunu sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Twitter ve Facebook gibi platformlarda konuyla ilgili şikayet mesajları paylaşan kullanıcılar söz konusu WhatsApp sorunun kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları biri haline getirdi.

Avrupa'nın büyük bölümünde görülen sıkıntının büyüklüğü DownDetector adlı sitenin verileriyle görülebiliyor. Buna göre, kullanıcıların yüzde 60'ı hizmete erişemiyor, yüzde 25'i mesaj almakta sıkıntı çekerken, yüzde 14'i giriş yapamıyor.

YÜZDE 60 BAĞLANAMIYOR!

Dünya genelinde ise problemler Türkiye saatiyle 10:00 sularında başladı. İngiltere ve Avrupa'nın büyük bölümünde görülen sıkıntının büyüklüğü DownDetector adlı sitenin verileriyle görülebiliyor. Buna göre, kullanıcıların yüzde 60'ı hizmete erişemiyor, yüzde 25'i mesaj almakta sıkıntı çekerken, yüzde 14'i giriş yapamıyor.





WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'ta bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Saat 11.10'dan itibaren WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşayan vatandaşlar, 'WhatsApp çöktü mü' sorusunu sormaya başladı. Erişim sorunu Avrupa ülkelerinde yaşanıyor. Türkiye'de ise sadece İstanbul'da bağlantı sorunu görülmektedir.





WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

WhatsApp sözcüsü konuyla ilgili, servislerinin kesildiğinin farkında olduklarını ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını söylerken, erişim sorunu sosyal medyanın Türkiye ve dünya listesinde en çok konuşulan konu oldu.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Dünya genelinde bazı kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta sabah saatlerinden bu yana erişim problemi yaşanıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin güncellemeden kaynaklandığı ve sunucuları etkilediği düşünülüyor. WhatsApp kullanıcıları, sosyal medyada olayı tartışıyor.





WhatsApp Web giriş ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. WhatsApp artık tarayıcılar üzerinden de rahatlıkla kullanılıyor. Özellikle akıllı telefon pazarının genişlemesiyle birlikte çalışanlar da telefonla uğraşmak yerine tarayıcı üzerinden WhatsApp'a girebiliyorlar. Sizler de WhatsApp Web girişi hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

WhatsApp'a hem telefonunuz hem de web üzerinden erişilebilirsiniz. WhatsApp Web, akıllı telefonunuzdaki WhatsApp hesabınızın bilgisayar tabanlı uzantısıdır. Gönderip aldığınız tüm mesajlar telefonunuz ve bilgisayarınız arasında senkronizedir ve her iki cihazda da tüm mesajlarınızı görebilirsiniz. Telefonunuzda yapacağınız herhangi bir aktivite WhatsApp Web'e veya WhatsApp Web'de yapacağınız işlem telefonunuza yansıyacaktır. Şu anda WhatsApp Web sadece Android, iPhone, Windows Phone 8.0 ve 8.1, Nokia S60, Nokia S40 EVO, BlackBerry ve BlackBerry 10 akıllı telefonlarda kullanılabilir.



WhatsApp Web başka bir WhatsApp hesabı değildir. Bilgisayarınızda ve telefonunuzda WhatsApp kullandığınızda, bu iki cihazda aynı hesaba giriş yapmış olursunuz.



WhatsApp Web kullanabilmeniz için birkaç temel gereklilik vardır:

Telefonunuzda aktif bir WhatsApp hesabınız olması gereklidir.

Telefon ve bilgisayarınızda güçlü ve sabit bir internet bağlantınız olmalıdır.

WhatsApp Web'i kullanmak için web tarayıcısı olarak Chrome, Firefox, Opera veya Safari'nin en son sürümünü kullanmanız gerekmektedir.



WhatsApp Web'e başlamak için önce telefonunuz ve bilgisayarınızı eşleştirmeniz gerekmektedir:

Bilgisayarınızda web.whatsapp.com adresine gidin.

Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

Android, Nokia S60 ve Windows Telefonda: Menu > WhatsApp Web'e gidin

iPhone'da:Ayarlar > WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry'de: Sohbetler > Menu > WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry 10'de: Ekranı yukarıdan aşağıya çekin > WhatsApp Web'e gidin.

Nokia S40'da: Ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekin > WhatsApp Web' e gidin.

Telefondan gelen, bilgisayarınızın ekranındaki QR kodunu tarayın.

Telefonunuzda, WhatsApp Web'e giderek Giriş yapılmış bilgisayarlar'ı görebilir veya aktif bir WhatsApp oturumundan çıkış yapabilirsiniz.



WhatsApp Web'i Çalıştıran Cihazlar Neler?

WhatsApp Web'in çalışabilmesi için ilk şart, Chrome tarayıcı kullanıyor olmanız. Yani Safari, Firefox, Opera gibi tarayıcı kulalnanların bu hizmetten yararlanması içim Chrome'a geçiş yapmaları gerekiyor. Onun dışında iOS cihaz kullanıcıları da bu hizmetten yararlanamıyorlar. Bunun sebebi, Apple'ın getirmiş olduğu platform kısıtlamaları. Yani iPhone kullanıyorsanız, şimdilik bilgisayarınızda WhatsApp kullanamayacaksınız.



NOT: Telefonunuzdaki veri kullanımı ücretini azaltmak için WhatsApp Web kullanırken her zaman telefonunuzla bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı tavsiye ederiz.