Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Sudurağı köyünde kurt sürüsü, gece saat 02.00 sıralarında Şerafettin Tan'a ait yaklaşık 300 koyunun bulunduğu ağıla girdi. Kurtlar ağılda bulunan 10 koyunu telef edip 25 koyunu da yaraladı. Ağılda bulunan koyunların bir kısmı da kaçtı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, köye gelerek yaralı koyunlara müdahale etti ve telef olan koyunların küpe numaralarını alarak sistemden düşme işlemlerini yaptı. Ağılın sahibi Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçan koyunların bir kısmını bulduklarını ancak 67 koyuna ulaşamadıklarını ifade etti. Veteriner Hekim Murat Yücel ise kurt saldırısı sonucu yaralanan koyunlara gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydetti.



