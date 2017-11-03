Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 5 Ekim Perşembe günü Hendek ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yerinde Ahmet Özen ile İsmail E.Ç. arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İsmail E.Ç. üzerindeki tabanca ile Ahmet Özen'i başından vurarak yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurularak yaralanan Ahmet Özen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Silahlı saldırının ardından saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.



Olay sonrası titiz çalıştırmalarını sürdüren Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ahmet Özen'i, İsmail E.Ç.'nin öldürdüğünü tespit etti. Cinayet zanlısını yakalamak için çalışmalar başlatan jandarma ekipleri, zanlının Hendek İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu tespit etti. Gece yarısı ekiplerce ikamete yapılan operasyonda cinayet zanlısı İsmail E.Ç. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan İsmail E.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.