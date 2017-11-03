Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çeşmealtı köyünde Ahmet (63) ve eşi Gülseren Kurt'tan (56) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Ahmet ve Gülseren Kurt'un cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.