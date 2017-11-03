Alınan bilgiye göre, Çeşmealtı köyünde Ahmet (63) ve eşi Gülseren Kurt'tan (56) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Ahmet ve Gülseren Kurt'un cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Çanakkale'de sobadan sızan gazdan 2 kişi öldü
03.11.2017 - 13:47 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.
Etiketler : çanakkale,soba gazı,haberler,
516651 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516651.aspx
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