Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği iller arasında yer alan Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki çilek üreticileri, yazın başladıkları hasadı sürdürüyor. Bir süre önce yaşanan don sebebiyle ürünlerinin bir kısmını kaybeden ancak buna rağmen verimli bir sezon geçiren çilek üreticileri, ilçenin güneyindeki Munzur ve kuzeyindeki Esence Dağları'nın zirvelerinin karla kaplanması ve kasım ayına girilmesine rağmen tarlalarındaki ürünleri toplamaya devam ediyor. Üreticiler, havaların sıcak gitmesi halinde kasım ayı sonuna kadar hasat yapmayı amaçlıyor.

İlçedeki çilek üreticilerinden Yavuz Karatepe, kasım ayı gelmesine rağmen çilek hasadına devam ettiklerini belirterek, "Bu yıl havalar sıcak gitti, kasım ayı gelmesine, dağlara kar yağmasına rağmen ürünümüz bol" dedi.

Ürünlerinin pazarda ilgi gördüğüne işaret eden Karatepe, "Yazın ürün bol olduğundan dolayı çileğin kilogramı liradan aşağı düşüyor ama şu an kışın yaklaşması ve ürünün az olmasından dolayı çileğin kilogramını 10 liradan satıyoruz." diye konuştu.

Müşterilerinin çileklerin Erzincan'da yetiştiğine inanmadığını anlatan Karatepe, "Herkes çilekleri başka şehirden getirdiğimizi sanıyor ama ama çilekler kendi ürünümüz. Eğer kasım ayı da sıcak giderse, don olmazsa ay sonuna kadar ürün toplayacağız. Yılda yaklaşık 5 ton üzerinde çilek üretimim oluyor. Bunun da 1,5 tonunu sonbaharda almaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.