Merkeze bağlı Tatlıca köyünde yaşayan Babaş A. (67), evde 63 yaşındaki eşi Dudu A'yı tabancayla öldürdü. Babaş A, daha sonra başına dayadığı aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından çiftin cansız bedenleri, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
03.11.2017 - 14:28 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da eşini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Merkeze bağlı Tatlıca köyünde yaşayan Babaş A. (67), evde 63 yaşındaki eşi Dudu A'yı tabancayla öldürdü. Babaş A, daha sonra başına dayadığı aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Etiketler : intihar,cinayet,haberler,
516662 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516662.aspx
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