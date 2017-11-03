Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Tatlıca köyünde yaşayan Babaş A. (67), evde 63 yaşındaki eşi Dudu A'yı tabancayla öldürdü. Babaş A, daha sonra başına dayadığı aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından çiftin cansız bedenleri, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.