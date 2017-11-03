Abdullah Acar (57) idaresindeki traktör, Kayasu Mahallesi'ndeki May Baraj Gölü'ne devrildi. Kazada, traktördeki Gülsüm Acar (52), olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Abdullah Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konya'da traktör baraj gölüne devrildi, ölü ve yaralı var
03.11.2017 - 14:38 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Akören ilçesinde, traktörün baraj gölüne devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Etiketler : konya,konya kaza,trafik kazası,haberler,
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