Abdullah Acar (57) idaresindeki traktör, Kayasu Mahallesi'ndeki May Baraj Gölü'ne devrildi. Kazada, traktördeki Gülsüm Acar (52), olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Abdullah Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.