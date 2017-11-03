Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında örgütün iletişim ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin bu sabah saatlerinde Kocaeli'de düzenlediği operasyonlar doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 20 kişiden 18’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 2 kişi için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli’de ByLock operasyonu, 18 gözaltı var
03.11.2017 - 15:49 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim ağı ByLock’u kullandığı tespit edilen, farklı meslek gruplarından 18 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : koceli,bylock,gözaltı,fetö,
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