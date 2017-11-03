Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında örgütün iletişim ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin bu sabah saatlerinde Kocaeli'de düzenlediği operasyonlar doğrultusunda haklarında yakalama kararı çıkartılan 20 kişiden 18’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 2 kişi için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.