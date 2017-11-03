Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yollarının İstanbul- Erzincan seferini yapan TK 2654 sefer sayılı Airbus 320 tipi uçağı 158 yolcusu ile Atatürk Havalimanı’ndan kalktı. Kalktıktan bir süre sonra, uçakta teknik bir arıza meydana geldi. THY pilotu, Atatürk Havalimanı kontrol kulesine emergency deklare etti. TC-JUF tescilli uçak arıza nedeniyle geri döndü. Uçakta 158 yolcu bulunduğu öğrenildi.