Haramidere mevkiinde yan şeritte ilerlediği sırada orta refüjden geçerek E-5’e giren tır kazası trafiği durma noktasına getirdi.
E-5’te feci kaza, trafik kilit!
03.11.2017 - 17:30 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haramidere mevkiinde yan şeritte ilerlediği sırada orta refüjden geçerek E-5’e giren tır kazası trafiği durma noktasına getirdi.
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516711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516711.aspx
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