Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesinde hurdacılık yapan ve akraba oldukları belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Hüseyin Dirsek olay yerinde hayatını kaybetti, amca oğlu Hasan Dirsek ise yaralandı. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Hasan Dirsek de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.