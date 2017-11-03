Alınan bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesinde hurdacılık yapan ve akraba oldukları belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Hüseyin Dirsek olay yerinde hayatını kaybetti, amca oğlu Hasan Dirsek ise yaralandı. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Hasan Dirsek de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İzmir'de silahlı kavga, 2 ölü var
03.11.2017 - 18:13 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Menemen ilçesinde, hurdacılık yapan iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü.
Etiketler : izmir,izmir kavga,silahlı kavga,haberler,
516718 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516718.aspx
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