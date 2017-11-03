Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, “01 Kasım tarihinde Hüseyin Yalçın isimli şahsın ateşli silahla yaralanması sonucu vefat etmesi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler A.Ç. ve S.Y. kasten öldürme suçundan, olayın öncesinde A.Ç. ve S.Y.'ye yönelik silahla tehdit eylemini gerçekleştirdikleri iddia edilen F.K., U.D., S.E. ve E.G. silahla tehdit suçundan tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.