Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, “01 Kasım tarihinde Hüseyin Yalçın isimli şahsın ateşli silahla yaralanması sonucu vefat etmesi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler A.Ç. ve S.Y. kasten öldürme suçundan, olayın öncesinde A.Ç. ve S.Y.'ye yönelik silahla tehdit eylemini gerçekleştirdikleri iddia edilen F.K., U.D., S.E. ve E.G. silahla tehdit suçundan tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Çorum’daki cinayetle ilgili 6 kişi tutuklandı
03.11.2017 - 18:27 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’da bir gencin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan birisi çocuk olmak üzere 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : çorum,cinayet,tutuklama,
516721 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516721.aspx
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