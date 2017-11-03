Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da, sabah saatlerinde PKK'lı teröristlerin Kayapınar Huzurevleri Mahallesi'ndeki hücre evi olarak kullandıkları daireye yapılan operasyon sırasında şehit olan evli ve 1 çocuk babası özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir’in Salihli Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan anneannesi Sebahat Şahin’in evine ekipler tarafından Türk bayrağı asıldı. Salihli Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehidin cenazesinin yarın Hamidiye Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.