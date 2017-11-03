Kentin simgesi olan Balıklıgöle gezmeye giden öğretmen Feyza K., parmağına sıkışan nişan yüzüğünü çıkarmak istedi. Bu sırada yüzük, elinden kayıp göle düştü. Gözyaşlarına boğulan Feyza K., görevli personelden yardım istedi. Botla gölde arama yapan Eyyübiye Belediyesi personeli, uzun uğraşlar sonucu yüzü buldu. Maddi değeri 8 bin lira olan yüzüğüne kavuşan kadın öğretmen, ekibe teşekkür etti.
Balıklıgöl'e düşen yüzüğü, belediye personelleri saatlerce aradı
03.11.2017 - 23:32 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'e bir kadın öğretmenin suya düşürdüğü 8 bin lira değerindeki yüzük, belediye personeli tarafından botla yapılan aramayla bulundu.
Etiketler : Şanlıurfa,Balıklıgöl,yüzük,
516772 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516772.aspx
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