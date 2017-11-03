Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentin simgesi olan Balıklıgöle gezmeye giden öğretmen Feyza K., parmağına sıkışan nişan yüzüğünü çıkarmak istedi. Bu sırada yüzük, elinden kayıp göle düştü. Gözyaşlarına boğulan Feyza K., görevli personelden yardım istedi. Botla gölde arama yapan Eyyübiye Belediyesi personeli, uzun uğraşlar sonucu yüzü buldu. Maddi değeri 8 bin lira olan yüzüğüne kavuşan kadın öğretmen, ekibe teşekkür etti.