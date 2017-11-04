Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Boğazı’nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı SAGET-7 Botu, saat 14.45’de Şehitler Abidesi açıklarında‘AKTAŞLAR B’ isimli teknede kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Ege Denizi'ne doğru seyreden teknenin, ekiplerin yaptığı 'dur' ihtarına uymamasıyla kovalamaca yaşandı. Olay yerine Bozcaada’dan TCSG-16 ve SAGET-31 ve Sarış Körfezi’nden TCSG-66 botları takviye kuvvet olarak sevk edildi. Takviye kuvvetlerinde intikaliyle, yarım saat yaşanan takip sonrasında kaçak göçmenleri taşıyan tekne Boğaz çıkışında Mehmetçik Burnu’nda durduruldu. Ardından tekne kontrol altına alındı.

Teknede Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 305 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu düşünülen 7 Türk, 1 İranlı ve 2 Rus uyruklu olmak üzere toplam 315 kişi olduğu belirlendi.

Daha sonra kaçakları taşıyan tekne Kepez Limanı'na bağlanarak el konuldu. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderilecek. Organizatör olduğu düşünülen7 Türk, 1 İranlı ve 2 Rus uyruklu toplam 10 şüpheli, yasal işlemlerinin bitirilmesinin ardından Adliyeye sevk edilecek.