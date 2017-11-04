Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kalabalık bir grup akşam saatlerinde bir araya gelerek Suriyeli vatandaşların iş yerlerine saldırdı. Ellerindeki sopalarla camları kıran gruptakiler, taşları ise iş yerlerindeki tezgahlara fırlattı.

İçlerinde kadınların da olduğu grup yaklaşık 20'den fazla iş yeri ve eve zarar verdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipleri fark eden grup, sokak aralarına kaçarak dağıldı.

Olayda Suriye uyruklu M.H. başına aldığı darbe sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.