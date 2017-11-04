Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1984 yılında koruma alanlarından Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisinde bulunuyor. Toplam 127 bin 78 hektar alana sahip olan alan, aynı zamanda 1. derece doğal sit alanı. 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Tabiatı Koruma Alanı, içerdiği zengin bitki ve hayvan topluluğu ile Avrupa çapında öneme sahip. Orman, nadir ve tehlikeye maruz bir subasar orman ekosistemlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Birçok yaban hayvanının bulunduğu ormanda takson (Belirli bir kategoriye girebilecek derecede ayırt edici farklılıklara sahip olan herhangi bir derecedeki cins, tür, alttür, taksonomik grup) canlılar da bulunuyor.

Ormandaki doğal hayat hakkında bilgiler veren Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, “Orman ve jetasyonunda dominant ve karakteristik türler dişbudak, dişbudak yapraklı kant ceviz, meşe, sivri meyveli dişbudak, kayacık, karaağaç, doğu gürgeni, adi gürgen, akçaağaçtır. Ağaç katını oluşturan ağaçların boyları 20 m. ile 40 m. arasında değişmektedir. Ağaç katına ait 12 takson tespit edilmiştir. Diğer subasar ormanlardan farklı bölgesel endemik olarak dişbudak yapraklı kanatlı ceviz Tabiatı Koruma Alanının değer kaynağıdır” dedi.

Otsu bitkiler hakkında da bilgiler veren Mehmet Sıddık Kılınçer, “Tabiatı Koruma Alanı’nda çok sayıda otsu bitkiler de saptanmıştır. Çalı katına ait 30 takson ve ot katına ait 68 takson tespit edilmiştir. Hacıosman Tabiatı Koruma Alanında Bern Sözleşmesi ek liste 1’de yabani sıklamen (Cyclamen coum) ve tehlike altındaki habitatlardandır” diye konuştu.

20 MANTAR TÜRÜ SADECE HACIOSMAN ORMANI’NDA BULUNUYOR

Bölgedeki mantar türlerinden 20 tanesinin sadece Hacıosman Ormanı’nda bulunduğunun altını çizen Kılınçer, “Yapılan araştırmalar sonucunda alanda 32 familyaya ait 72 mantar türü belirlenmiştir. Bu 72 türden 20 sine Samsun çevresinde sadece bu ormanda rastlandığı ifade edilmektedir. Belirlenen türler içinde bir tür zehirli, 34 tür yenmez, 31 tür yenilebilir, 6 tür yenme özelliği açısından belirsiz özelliktedir. Ayrıca Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı karaca, yaban domuzu, tilki gibi memeli türleri ile birçok ötücü kuşlara da ev sahipliği yapmaktadır” şeklinde konuştu.