Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Christopher, henüz 8 yaşındayken tuttuğu balığı pişirince kendisini mutfakta buldu. Bu yolculuk ünlü şefi gastronomi eğitimine götürdü. İngiltere'de üniversiteyi bitirmesinin ardından, Londra'nın en ünlü restoranlarında çalışmaya başlayan Christopher George Downs'un, yaptığı lezzetlerle ünü artınca bu kez Paris'in aranan şefleri arasına girdi. Dünya mutfaklarına olan ilgisi nedeniyle Avrupa'dan Uzak Doğu'ya Hindistan'dan Mısır'a, Fas'tan İspanya'ya kadar bir çok ülkede lezzetin peşine düştü. Downs, 11 yıl önce ise Türk mutfağını öğrenmek aynı zamanda da dünya mutfağını öğretmek üzerine Türkiye'ye geldi.



Ünlü şef, Fethiye'de 5 yıldızlı bir otelin şeflerini eğitmek için geldiği sırada burada kalite uzmanı olarak çalışan İzmirli Esra Downs ile çalıştı. Kısa sürede birbirlerine aşık olan çift evlilik kararı aldı. İş nedeniyle İstanbul'da 9 yıl kalan çift, İzmir'e yerleşme kararı aldı. Christopher George Downs, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak Türk mutfağına yeni şefler kazandırmaya başladı. Çiftin Bostanlı'da 6 ay önce açtıkları Thechef4u adındaki mutfak atölyesi ise bir anda büyük ilgi gördü.

"Yemeklerine aşık oldum"



Tanıştıklarında Christopher George Downs'ın kendisine jest olarak tatlılar yaptığını söyleyen Esra Downs, "Bana çiçek almak yerine tatlılar yapıyordu. İş nedeniyle dünyanın birçok ülkesine gittim ama öyle tatlıları hiçbir yerde görmedim. Aslına bakarsanız onun yemeklerine aşık oldum. Biz de istedik ki herkes bu lezzetleri tatsın. Tatmakla kalmasın aynı zamanda yapabilsin. O yüzden bu mutfak atölyesini hizmete açtık. İnsanlar burala geliyor hem keyifle yemek yapmayı öğreniyor hem de anlatabilecekleri güzel anılardan oluşan bir ortamı yaşıyor" dedi.

Lezzete İngilizce desteği



Atölyenin iş hayatının getirdiği stresten uzaklaşmak isteyen doktorlar, avukatlar, mühendisler, iş adamlarından yoğun ilgi gördüğünü, aynı zamanda Şef Christopher George Downs'ın öğrencilerinin de kapıda kuyruk oluşturduğunu söyleyen Esra Downs, "Çocuklarının İngilizce pratik yapmasını isteyen anne babalar da bize geliyor. Şefimizin İngilizce verdiği derslerle minikler hem anne babalarına lezzetli yemekler yapıyor hem İngilizcelerini pekiştiriyor hem de burada harika vakit geçiriyorlar" diye konuştu.

Şef Christopher George Downs ise Türk mutfağının muhteşem olduğuna dikkat çekerek, "Burada hem yetişkinler hem çocuklar dünya mutfaklarından gizli kalmış en ünlü lezzetleri uygulamalı olarak öğrenebiliyor. Atölyelerimize katılmak için hiçbir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi gerekmiyor. Bizim amacımız mutfağa sevdalı kişilerin kendilerini geliştirmelerine fırsat vermek, geliştirirken de aynı zamanda eğlenmelerini sağlamak, günlük hayatın hızından kaçıp stres atmak için lezzetli bir kaçamak yapmak isteyenlere bir kapı açmak" ifadelerini kullandı.

Aşka davet



İzmir'i ve İzmirlileri çok sevdiğini söyleyen Christopher Georges Downs, "Çikolata mı yapmak istiyorsunuz, eşi benzeri olmayan tatlılar mı, muhteşem bir akşam yemeği mi ya da harika bir aperatif mi? Tüm bunların sırrı aşkta yatıyor. Eğer mutfakta aşk varsa yemeklerin en güzelini yaparsınız. Bizim mutfakta aşk var ve herkesi buna davet ediyoruz" dedi.