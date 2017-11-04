Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen kalabalık 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuştu, cadde adeta savaş alanına döndü. 5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı'da iki aşiretin kavgası, meydan savaşını aratmadı
04.11.2017 - 10:10 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’da iki aşiret grubu arasında çıkan taşlı sopalı kavga meydan muharebesini aratmadı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen kalabalık 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuştu, cadde adeta savaş alanına döndü. 5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Etiketler : ağrı,ağrı kavga,haberler,
516855 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/516855.aspx
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