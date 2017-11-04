Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın dün gece saat 01.00 sıralarında ilçenin Yenimahalle Velialtı Sokağı'ndaki Kurt ailesinin evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, neden çıktığı belirlenemeyen yangında baba Uğur Kurt 4 yaşındaki kızı Hazal Su ile 2 yaşındaki kızı Ecrin Ada Kurt'u yaralı olarak tek katlı evinin penceresinden çıkarmayı başarırken, 24 yaşındaki eşi Canan Kurt'u ise alevlerin evi sarması ile evden çıkarmayı başaramadı. Yangında Canan Kurt hayatını kaybederken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Vücutlarında yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen 2 çocuk Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yangında ölen Canan Kurt'un cesedi ise otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.