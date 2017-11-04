Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarsus’ta 82 Evler Mahallesi’ndeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polislerinin gözetiminde 1 yıldır süren ve "gizemli kazı" olarak bilinen çalışmalar sona erdi. Dün akşam saatlerinde kazı çalışmaları kapsamında açılan çukurlar hafriyatla kapatıldı. Bugün ise kazı çalışmalarının yapıldığı evin çevresine çekilen brandalar söküldü ve polis ekipleri bariyerlerini toplayarak ayrıldı.

"DÜN HABER GELMİŞ, KAZIYI BİTİRDİLER"

İhlas Haber Ajansı ekibi, eve girerek kazı yapılan yerleri görüntüledi. Evin bahçesinde 4 büyük çukurun olduğu görülürken evin içerisinde ise 1 büyük çukur dikkat çekti. Elektrik ustaları ise evin tesisatını yeniliyor.

Evi kazıda zarar gören, Salim Önalanlar (80), kazının bitmesine sevindiğini belirterek, "Dün haber gelmiş, kazıyı bitirdiler ve kapatıyorlardı. Bir şey diyemem. İlk gelenler çıkarıp götürüyorlardı ama ne götürüyorlardı bilemem. Bilmiyoruz, görmüyoruz ne götürdüler. Kazının bitmesi iyi oldu. Evlerimizin altı kazıldı. Her an evlerimiz yıkılabilir. Kiraya çıkamıyoruz. Biz evimizde kalıyoruz. Sevindik haliyle bitmesine" diye konuştu.

Çevre esnafı ise, "Bıraktılar gittiler. Kazı işi bitti. Hazine mi götürdüler, ne götürdüler bilmiyorum. Giriş çıkış serbest. Onların bize, bizim onlara zararımız olmadı. Evlerde çatlak varmış, geldiler bize ’dükkanınızda var mı?’ dediler, ’yok’ dedik. Kapandı olay. Sır öyle kapandı gitti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kazı yapılan evde oturan kişilerin de yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Kazı yapılan yerin yanındaki evlerin mühürlenmiş olması ise dikkat çekti.