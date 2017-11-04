Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana merkezli 8 ilde fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort sitelerine" yönelik operasyonda 4'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 2 milyon 700 bin lira değerindeki mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbir konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan internet sitelerine yönelik çalışma başlattı. Polisin araştırmasında, şebekenin 37 "eskort sitesini" yönettiği, bu sitelere 240 kadının fuhuş yapmak için ilan verdiği, ilan veren her bir kişiden aylık bin-2 bin 500 lira arasında ücret alındığını tespit etti. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Adana, Mersin, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Amasya, Malatya ve Düzce'de belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, "Hoca" lakaplı örgüt elebaşısı olduğu ileri sürülen H.A'nın (33) da arasında bulunduğu 4'ü kadın 13 şüpheli, "örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak ve faaliyette bulunmak", "fuhşa aracılık" ve "fuhşu kolaylaştırmak" suçlamalarıyla gözaltına alındı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Elebaşı olduğu ileri sürülen H.A'nın kız arkadaşı E.Y'nin (34) örgüte hesabını kullandırdığı ve para transferleri karşılığında aylık 10 bin lira kazandığı, şüpheliler S.Ö. (30) ile E. K'nin (28) ise siteye teknik destek sağladığı, ayrıca rakip sitelere siber saldırı düzenledikleri iddia edildi.



H.A. ile örgütün sözde sorumlularından olduğu öne sürülen F. İ. arasındaki telefon görüşmesinde daha önceki benzer operasyonlardan bahsettikleri ve "sıra bize gelecek" dedikleri ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 2 milyon 700 bin lira değerindeki mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbir konulduğu öğrenildi.