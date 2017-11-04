Şile açıklarında batan demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinde dün cesetleri bulunan Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük için adli tıpta yapılan işlemlerin ardından bugün cenaze namazı kılındı. Hasköy Kiremitçi Ahmet Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan namaza baba ve oğulun ailesi ve çok sayıda yakınları katıldı. Yağmur altında kılınan namazın ardından cenazeler Hasköy Mezarlığı’na defnedilmek üzere cenaze araçlarına götürüldü.
Şile’de batan gemiden cesetleri çıkarılan baba ve oğlu toprağa verildi
04.11.2017 - 16:51 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinde bulunan Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük'ün cenazeleri toprağa verildi.
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