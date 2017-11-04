Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin katılımıyla 30 Ekim’de resmi açılışı yapılan BTK Demiryolu Hattı’ndaki ilk tren, yükünü indireceği Mersin’e geldi. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’ın ortak projesi kapsamında inşa edilen demiryolunun 76 kilometresi Türkiye, 259 kilometresi Gürcistan, 503 kilometresi ise Azerbaycan topraklarından geçiyor. Trenin Türkiye’deki güzergahı 40 saat olarak hesaplanırken, tren 10 saat erken Mersin’e gelerek ayrı bir sevinç yaşattı. Treni Mersin’de TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt karşıladı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Müdür Kurt, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız, Azerbeycan Cumhurbaşkanımız, Kazakistan, Gürcistan ve Özbekistan başbakanlarımızın da katılımıyla bu trenimiz 75 saat önce Bakü’den yola çıkmıştı. Normalde Bakü’den 80 saatte gelmesini planlıyorduk. Ancak Türkiye parkuru 40 saatti fakat bu planlanandan 10 saat önce buraya geldi. Dolayısıyla hakikaten Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri, Türkiye ile Gürcistan ve Çin arasında çok önemli bir koridor oluşturuldu. Bizde bu koridordaki ilk trenimizi bugün varış yeri olan Mersin’e vaktinden de 10 saat önce ulaştı. Sanayicilerimize, bölgemize, ülkelerimize inşallah hayırlı ve uğurlu olsun demek istiyoruz" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 4 BİN 200 KİLOMETRELİK YOLDA YÜKLER GÜVENLİ VE AKSAKLIK YAŞANMADAN GELDİ"

Bu koridorun çok önemli olduğunu vurgulayan Kurt, "Adata Avrupa’yı ülkemiz üzerinden Çin’e, yine Çin’i ülkemiz üzerinden Avrupa’ya bağlayacak gerçekten bir kardeşlik ve dostluk koridoru. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra bu demiryolu hattıyla Türkiye, Azerbaycan, Türkiye-Kazakistan-Türkmenistan ve Gürcistan arasında dostluğumuz, kardeşliğimiz daha da iyi ve güzel olur. Bu trenimiz 900 tonluk bir trenimiz. Trenimizin içinde 600 ton buğday var. 30 konteynerden oluşuyor. Biliyorsunuz bu tren Kazakistan’dan yola çıktı. Türkiye-Gürcistan arasındaki sınır garı Ahılkelek’e kadar geniş hatta geliyor, buradan sonra Avrupa standardı olan hatla ülkemize devam ediyor. Dolayısıyla biz bir gün önce bu trenimizi Ahılkelek’de Azerbaycan demiryolu vagonlarından teslim alıp, bizim vagonlarımıza aktarmıştık. Dolayısıyla orada çalışmalar çok hızlı gidiyor. Kars’da gümrük teşkilatımızın ve Tarım Bakanlığımızın hizmetleri gerçekten çok hızlı oldu. Şun gördük ki Kazakistan’dan Türkiye kadar yaklaşık 4 bin 200 kilometrelik mesafede yükler güvenli bir şekilde, aksaksız bir şekilde Mersin’e kadar rahatlıkla geliyor. Bu arada ilk trenimiz de yükünü Mersin’e getirmiş oldu. İnşallah bundan sonra Mersinli sanayicimiz bundan daha fazla istifade ederler" ifadelerini kullandı.

Tren Baş Makinisti Halil Yiğit ise "Bizim bu trende bölge bölge, mıntıka mıntıka personel değişmekte olup, biz akşam Malatya’dan çıktık. Biz planlanan bu saatte Mersin’de hedefine varmış olduk. Çok güzel, çok başarılı bir şekilde hedefine gelmiş oldu. Yolculuk çok iyi geçti. Memnun olduk. Adımıza, devletimiz adına çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.